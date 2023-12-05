Події

11:15 05.12.2023

У Нацагентстві з якості вищої освіти рекомендують припинити використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях

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Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти рекомендує припинити (обмежити) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях.

"Відбулося засідання Комітету з питань етики, на якому було затверджено рекомендації щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора (РФ і Білорусь - ІФ-У) в наукових публікаціях", - ідеться в повідомленні пресслужби Нацагентства.

Зазначається, що ці рекомендації не забороняють використання таких джерел, а лише є етичними принципами, які мають застосовувати науковці під час проведення досліджень і оприлюднення їхніх результатів.

"Необґрунтоване використання джерел інформації держави-агресора є недоцільним для наукової об'єктивності, кругозору дослідника, не кажучи вже про питання національної безпеки в умовах війни та загалом подолання наслідків постколоніального мислення в наукових дослідженнях", - ідеться в рекомендаціях.

Так, Комітет з питань етики рекомендує не використовувати в наукових дослідженнях інформації, яка: опублікована на території держав-агресорів; окупованих територіях (якщо джерело опубліковано в період окупації); створена державними інституціями держав-агресорів; створена громадянами держав-агресорів, які публічно виправдовують російську імперську політику та офіційну пропаганду.

Водночас у відомстві допускають умотивовані випадки використання джерел інформації держав-агресорів: для ілюстрування, пояснення та критичного аналізу того, що відбувається в державах-агресорах; у наукових дослідженнях, що вивчають держави-агресори та їхніх представників (за умови критичного аналізу джерел); за умови, що джерела не містять пропаганду, ідеологію "руского міра", антиукраїнську пропаганду або іншу офіційну пропаганду держав-агресорів; за обґрунтованої необхідності, якщо немає аналогів у відповідній сфері, або якщо джерело містить статистичну інформацію.

Теги: #освіта #інформація #джерела

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