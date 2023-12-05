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10:24 05.12.2023

Умєров обговорив із бельгійською колегою передання Україні літаків F-16 - Міноборони

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Умєров обговорив із бельгійською колегою передання Україні літаків F-16 - Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер провели зустріч, під час якої обговорили передання літаків F-16, підготовку пілотів і постачання потрібного обладнання, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних сил України", - цитує пресслужба Умєрова.

Очільник Міноборони наголосив, що "зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин і технічного обладнання для F-16".

Зі свого боку бельгійська сторона підтвердила свої наміри передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.

Крім цього, під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку 2024 року.

Зазначається, що загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України становить понад 320 млн євро.

 

Теги: #міноборони #f_16 #умєров

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