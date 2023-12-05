ППО України вночі знищила десять ударних БПЛА, випущених військами РФ

Уночі протиповітряна оборона України знищила 10 ударних БПЛА, випущених військами РФ, повідомляють Повітряні сили ЗС України у вівторок уранці.

"У ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БПЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків - Курська область і Приморсько-Ахтарськ - РФ, а також зенітними керованими ракетами С-300, які спрямував по цивільних об'єктах Донецької та Херсонської областей", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Загалом в ударі зафіксовано 17 ударних БПЛА типу "Шахед" і шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

У результаті бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА в різних регіонах України.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.