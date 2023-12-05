5 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 650 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 650 RUSSIAN AGRESSION

5 грудня відзначають Міжнародний день добровольців, Всесвітній день ґрунтів, День ніндзя.

В Україні - День працівників статистики.

Православна церква вшановує пам'ять Сави Освяченого.

День статистики

Щороку 5 грудня в Україні відзначають День працівників статистики - професійне свято, встановлене Указом Президента в грудні 2002 року, на підтримку ініціативи Державного комітету статистики України та з огляду на значний внесок працівників цієї галузі в розвиток економіки держави.

Ця дата пов'язана з проведенням у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної роботи. Але перепис - це лише частина статистики.

Згідно із Законом України "Про державну статистику", органи статистики здійснюють державну статистичну діяльність, спрямовану на збирання та опрацювання "статистичної інформації про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні явища і процеси, що відбуваються в Україні та її регіонах".

Усі підсумки статистичних розробок у тому чи іншому вигляді надаються органам управління та засобам масової інформації. Статистичні дані регулярно оприлюднюються в газетах, на радіо і телебаченні. Якщо ж статистика про щось і замовчує, то багато в чому через те, що усвідомлює важливість точної інформації.

Перший перепис населення на території сучасної України провів гетьман Богдан Хмельницький. Це був так званий перепис козацького стану.

Міжнародний день добровольців

1985 року Генеральна Асамблея ООН запропонувала щорічно 5 грудня відзначати Міжнародний день добровольців заради економічного і соціального розвитку або - Міжнародний день волонтерів.

Добровольці (волонтери) - це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Сфери діяльності, в яких можна побачити безоплатну роботу добровольців, численні та різноманітні.

Головна мета дня волонтерів полягає в тому, щоб спонукати суспільство до безоплатної добровільної праці в найрізноманітніших сферах життя. Як офіційний рух волонтерство з'явилося ще у 20-х роках минулого століття. Наприклад, у 1920 році у Франції молодь створила волонтерський проєкт, який полягав у відновленні ферми, що постраждала під час Першої світової війни.

Всесвітній день ґрунтів

Офіційно свято було створено 2013 року з ініціативи Організації Об'єднаних Націй, проте сама ідея була відома ще з 2002 року. Її тоді подав Міжнародний союз ґрунтознавства. Головна мета святкування полягає в об'єднанні фахівців із ґрунтознавства в усьому світі.

Ще цього дня:

1917 - Відкриття Української академії мистецтв;

1918 - Проголошено Руську Народну Республіку Лемків;

1918 - Підписано Договір про дружбу і співробітництво між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою;

1929 - У США створили першу у світі організацію нудистів;

1933 - У США скасували "сухий закон", запроваджений 1919 року.

1944 - У Німеччині оголошено призов до армії жінок, старших за 18 років;

1949 - Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю;

1971 - У Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку;

1976 - На Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) змонтували найбільший у світі магнітний сепаратор;

1989 - У Києві відбувся перший фестиваль "Музичні прем'єри сезону". Відтоді вони проводяться щорічно;

1991 - Головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща (замість Леоніда Кравчука, який став Президентом України);

1991 - Незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія та Хорватія;

1994 - В обмін на відмову України від ядерної зброї в Будапешті підписали меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав - США, Великої Британії та Росії;

2001 - Розпочався перший Всеукраїнський перепис населення;

2017 - Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив від участі в Олімпійських іграх 2018 року збірну Росії за зловживання допінгом.

Церковне свято

Преподобного і богоносного Сави Освяченого

День пам'яті преподобного Сави. Жив він наприкінці IV - початку V століття. Його сім'я була багатою і благочестивою. У віці 8 років Сава пішов у монастир і став там суворим і порядним сподвижником. Тому ще в юності зміг отримати чернецтво. У 16 років пішов до Палестини, де хотів поклонитися святим місцям. Там отримав пророцтво, що стане великою людиною.

Родичам не подобалося рішення Сави і вони довго просили його повернутися до світського життя. Але юнак їм відмовляв. Щоб боротися зі злим духом, пішов жити в печери, де постійно молився. Згодом до нього почали стікатися учні й виросла обитель. Пізніше Сава відкрив ще кілька обителей, лікарень і притулків для бідних. Помер у 95 років.

Іменини: Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій