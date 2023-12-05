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05:34 05.12.2023

Росія почала відновлювати свої можливості, і це загрожує регіону Балтії - генерал НАТО

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Росія почала відновлювати свої можливості, і це загрожує регіону Балтії - генерал НАТО

Загальновідомо, що Росія відновлює свої можливості і готується до можливого протистояння з НАТО, заявив командувач багатонаціональним корпусом НАТО "Північний Схід" генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт в інтерв'ю LRT у понеділок, 4 грудня.

"Наразі Росія значною мірою прихильна до своєї незаконної війни проти України, але вона вже почала і продовжуватиме відновлювати свої можливості окремо від війни в Україні, що створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря", - сказав командувач.

За його словами, "вважати, що ми можемо захиститися від Росії тільки закупівлею безпілотників і ППО, неправильно. Це, як і раніше, загальновійськові сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби, які визначатимуть поле бою".
Водночас генерал Сандрарт вважає, що сили НАТО повинні накопичувати військову міць швидше, щоб запобігти наміру РФ вступати у війну.

"Час має вирішальне значення, тому наша оборонна підготовка, наша готовність мають бути швидшими, ніж відновлення Росії. Тільки в тому разі, якщо Москва вважатиме нашу готовність достатньою, ми не дамо Росії скористатися цією можливістю, створивши ефективний стримувальний фактор", - наголосив генерал.

Теги: #рф #нато #балтія

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