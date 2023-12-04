Боррель вважає різаниною як напад ХАМАС на Ізраїль, так і ізраїльські удари по Газі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок засудив масштаб жертв операції Ізраїлю в секторі Газа і закликав працювати над політичним вирішенням конфлікту, передає агентство ЕФЕ.

"Усе почалося з теракту: з терористичного акту проти беззахисних ізраїльських мирних жителів. Це була різанина, але те, що ми бачимо в Газі - це ще одна різанина. Скільки там жертв? Ніхто не знає", - заявив він.

За словами Борреля, незважаючи на право Ізраїлю на самооборону, "таку високу кількість жертв серед цивільного населення не можна допускати".

"Ми просимо (ХАМАС - ІФ-У) звільнити всіх заручників, покласти край цій гуманітарній катастрофі, знайти рішення і покласти край незаконним поселенням і агресії проти палестинців на Західному березі річки Йордан", - наголосив глава дипломатії ЄС.

7 жовтня радикальне угруповання ХАМАС, що базується в секторі Газа, здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС. Із 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, проте бойові дії поновилися 1 грудня після того, як сторонам не вдалося домогтися його продовження. Канцелярія ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху звинуватила ХАМАС у порушенні умов угоди про перемир'я, оскільки бойовики угруповання здійснили пуски ракет по Ізраїлю і припинили звільняти заручників, які перебувають у секторі Газа.