Події

21:55 04.12.2023

Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

1 хв читати
Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

Російські окупаційні війська завдають ударів безпілотниками "Шахед" по Харківській області, під ударом Ізюмський і Чугуївський райони, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, до цієї хвилини - без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 04.12.2023
У ЗСУ експлуатують близько 70 модифікацій БПЛА й понад 20 типів боєприпасів для них - Міноборони

У ЗСУ експлуатують близько 70 модифікацій БПЛА й понад 20 типів боєприпасів для них - Міноборони

08:46 04.12.2023
Окупанти обстріляли півтора десятка населених пунктів на Харківщині

Окупанти обстріляли півтора десятка населених пунктів на Харківщині

07:38 04.12.2023
Вночі українські захисники знищили один БПЛА в небі Дніпропетровської області

Вночі українські захисники знищили один БПЛА в небі Дніпропетровської області

07:33 04.12.2023
ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

20:07 03.12.2023
Окупанти запустили ударні БПЛА з Криму по Україні

Окупанти запустили ударні БПЛА з Криму по Україні

08:34 03.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

18:59 02.12.2023
Російська армія атакувала безпілотником Нікополь, є руйнування

Російська армія атакувала безпілотником Нікополь, є руйнування

08:16 02.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення немає

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення немає

09:42 01.12.2023
На Миколаївщині вночі знищили 8 БПЛА Shahed

На Миколаївщині вночі знищили 8 БПЛА Shahed

08:57 01.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждав мирний житель

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждав мирний житель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові дві людини загинули внаслідок обвалу ґрунту

Столтенберг запевнив Умєрова, що союзники з НАТО сповнені рішучості посилити підтримку Україні

Зеленський заявив про успіхи в нарощуванні власного військового виробництва: Вперше вийшли на показник шість "Богдан" за місяць

У ЗСУ експлуатують близько 70 модифікацій БПЛА й понад 20 типів боєприпасів для них - Міноборони

На кордоні зі Словаччиною в чергах стоїть близько 650 вантажівок, з Угорщиною - 750 - ДПСУ

ОСТАННЄ

У Харкові дві людини загинули внаслідок обвалу ґрунту

США розраховують, що Ізраїль обережніше вестиме бойові дії на півдні Сектора Гази

Омбудсмени України та Росії до кінця року відвідають до 400 полонених військовослужбовців

За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

ЗСУ відбили 15 ворожих атак на авдіївському напрямку

Миколаївська область підписала Меморандум про співпрацю з Японією

"Укрнафтобуріння" подало касацію до Верховного Суду про анулювання ліцензії на Сахалінське родовище, просить призупинити рішення

Українським морським коридором пройшло вже 200 суден із 7 млн тонн експорту - Кубраков

Окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району, попередньо люди не постраждали - голова Дніпропетровської ОВА

Естонські прикордонники попереджають тих, хто виїжджає до РФ, про можливе закриття кордону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА