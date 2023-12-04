Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

Російські окупаційні війська завдають ударів безпілотниками "Шахед" по Харківській області, під ударом Ізюмський і Чугуївський райони, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, до цієї хвилини - без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.