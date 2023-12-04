"Укрнафтобуріння" подало касацію до Верховного Суду про анулювання ліцензії на Сахалінське родовище, просить призупинити рішення

ПрАТ "Укрнафтобуріння" (УНБ) подало касаційну скаргу і заяву про призупинення виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС) про анулювання спеціального дозволу на користування надрами Сахалінського газоконденсатного родовища (Харківська обл.).

Згідно з пресрелізом компанії, призупинення виконання рішення дасть можливість зберегти видобуток природного газу для потреб країни та уникнути кризової ситуації під час проходження осінньо-зимового періоду.

Як зазначають в УНБ, її фахівці знайшли можливість забезпечити газопостачання с. Китченківка, яке отримувало природний газ безпосередньо з видобувних потужностей компанії.

Раніше повідомлялося, що ШААС 28 листопада 2023 року скасував наказ Державної служби геології та надр й анулював спецдозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, відповідно до якого УНБ вела видобуток на родовищі. Компанія зупинила експлуатацію родовища з 1 грудня.

У ній уточнили, що Держгеонадр на виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва видала УНБ ліцензію №5139 у лютому 2010 року, яку було анульовано 10 липня 2019 року. Тоді ж компанія отримала новий спецдозвіл №6349 з огляду на розширення меж розроблення Сахалінського родовища.

"Таким чином, відмінивши новий спецдозвіл, хоча справа стосувалася виключно старого, суд зупинив видобуток газу на Сахалінському родовищі", - зазначили в компанії.

Після арешту та рішення суду про передання в управління АРМА "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" у справі щодо законності використання надр Сахалінського родовища Кабінет Міністрів України розпорядженням №454-р від 23 травня 2023 року підтримав пропозицію про передання в управління ПАТ "Укрнафта" корпоративних прав у цих компаніях.

Наприкінці червня АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати в управління частки в статутних капіталах зазначених компаній. 7 липня підписано акти приймання-передачі активів.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н Харківської обл.) із запасами 15 млрд куб. м газу. Валовий видобуток компанії 2020 року становив 725,4 млн куб. м газу і 80,8 тис. тонн нафти й конденсату, 2021-го - 691,3 млн куб. м і 76,6 тис. тонн.

Загалом по Сахалінському родовищу видобуток газу 2020 року становив 844,3 млн куб. м і 86 тис. тонн нафти й конденсату, 2021-го - 789,5 млн куб. м і 80,8 тис. тонн.