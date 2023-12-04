Події

18:10 04.12.2023

У неділю ЗСУ завдали удару по нафто-мастильних складах ворога в Луганську - Стратком

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У неділю ЗСУ завдали удару по нафто-мастильних складах ворога в Луганську - Стратком

У неділю, 3 грудня, ЗСУ завдали успішного удару по ворожих складах нафто-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Луганську, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Учора, 3 грудня 2023 року, Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #луганськ #зсу

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