У неділю ЗСУ завдали удару по нафто-мастильних складах ворога в Луганську - Стратком

У неділю, 3 грудня, ЗСУ завдали успішного удару по ворожих складах нафто-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Луганську, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Учора, 3 грудня 2023 року, Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.