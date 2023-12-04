На заході та півночі України у вівторок буде морозно, уночі до -14°, на півдні вдень до +8°

У вівторок, 5 грудня, в Україні без опадів, у західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі в північних і більшості західних областей 5-10° морозу, на північному заході країни до 14° морозу, удень 0-5° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, удень від 2° морозу до 3° тепла, у Криму та на півдні Одещини 3-8° тепла.

У Києві у вівторок, 5 грудня, також без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, удень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 5 грудня найвища температура вдень була 14,7° у 2008 р., найнижча вночі -19,3° у 1902 р.

У середу, 6 грудня, у Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій та Одеській областях синоптики прогнозують невеликий сніг (в Одеській області вдень із дощем); на решті території без опадів. Температура в західних і північних областях уночі 4-9° морозу, на Львівщині та в північно-східних областях місцями 10-15°, на решті території 1-6° морозу; удень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні 1-6° тепла.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

У Києві 6 грудня без опадів, вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 4-6°, удень 1-3° морозу.