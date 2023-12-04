Президент Болгарії наклав вето на рішення парламенту безоплатно надати Україні БТР

Президент Болгарії Румен Радев повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди, згідно з якою Болгарія безоплатно надає Україні бронетранспортерну техніку, повідомляє Nova.bg з посиланням на пресцентр президента.

У причинах вето було зазначено, що народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами передачі, що "не дає їм змоги об'єктивно оцінити, чи не є надане обладнання більш необхідним".

Радев наголошує, що не було враховано ні завдань військового часу, ні потреб Головних управлінь "Прикордонна поліція" і "Пожежна безпека та безпека населення". Надану Україні броньовану всюдихідну транспортну техніку може бути використано для охорони болгарського кордону й надання допомоги населенню в разі стихійних лих й аварій, зокрема у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути головним пріоритетом", - сказав президент.

Парламент Болгарії на засіданні 22 листопада підтримав у першому читанні законопроєкт про ратифікацію угоди між Міністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія та Міністерством оборони України про безоплатне надання бронетанкової техніки, яку було підписано в Софії 8 серпня 2023 року й у Києві 13 листопада 2023 року.

Угоду укладено на виконання постанови Народних зборів від 21 липня 2023 року про додаткове надання військово-технічної підтримки Україні. У межах угоди українській стороні буде надано бронетанкову техніку з наявним на ній озброєнням, а також запасні частини для її обслуговування.