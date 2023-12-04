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10:41 04.12.2023

Перші 30 команд розробників інновацій у гуманітарному розмінуванні презентували проєкти на Demining Bootcamp

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Перші 30 команд розробників інновацій у гуманітарному розмінуванні презентували проєкти на Demining Bootcamp

Понад 30 команд українських розробників презентували свої розробки та ідеї, і майже пів сотні подали заявки для участі в акселераційній програмі підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, яку реалізують за ініціативою Міністерства економіки спільно з Kyiv School of Economics, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Наша глобальна мета - протягом 10 років повернути у використання 80% потенційно замінованих територій. Щоб досягти її, ми працюємо одразу в кількох напрямках. Це створення конкурентного ринку розмінування, стимулювання розвитку виробництва машин та обладнання в Україні, посилення спроможностей операторів, співпраця з донорами", - наводить пресслужба слова першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко.

Вона назвала ключовим напрямом у гуманітарному розмінуванні застосування сучасних технологій. Уряд готовий допомогти винахідникам швидко пройти шлях від ідеї до створення або масштабування продукту. "Це буде експертна допомога, а якщо проєкт перспективний - допомога з пошуком фінансування, сертифікацією, виходом на ринок", - наголосила міністр.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов відзначив важливість для розробників обміну досвідом й ідеями. "Це допомагає зрозуміти, як ми можемо бути корисними одне одному та як розвивати проєкт. Наприклад, збільшувати залученість технологій і зменшувати пряму присутність людей, щоб зменшити ризик для людей", - зазначив Милованов.

Експертна група, до складу якої увійшли представники Національного органу з протимінної діяльності, Міністерства оборони, ДСНС, Міністерства економіки, під час презентації командами інноваторів на Demining Bootcamp напрацювань за напрямами "Техніка для розмінування", "Комплексні рішення", "IT-рішення", "Обстеження" оцінила й прокоментувала проєкти, які вже працюють у реальних умовах. Важливою складовою Demining Bootcamp стала робота в командах над ідеями зі створення ефективніших продуктів і можливість налагодити горизонтальну співпрацю між бізнесом, розробниками й державними органами.

"Під час Demining Bootcamp науковці запропонували нетрадиційні підходи до обстеження, які заслуговують на увагу. На команди, чиї проєкти експерти визнають найперспективнішими, чекає чотиримісячна акселераційна програма. Навесні наступного року ми плануємо тестувати готові чи вдосконалені продукти на полігонах і в реальних умовах", - підсумував результати Demining Bootcamp заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

У Мінекономіки нагадали, що прийом заявок на акселераційну програму триває. Учасники програми зможуть скласти індивідуальну дорожню карту в супроводі менторів й експертів, отримати підтримку під час розроблення бізнес-моделі й плану розвитку бізнесу: від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології. 

Теги: #інновації #розмінування #проєкт

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