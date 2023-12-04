Сили ППО вночі працювали над Кіровоградщиною: без постраждалих і руйнувань

Частину безпілотників, які атакували Україну минулої ночі, було збито над Кіровоградською областю - обійшлося без потерпілих і руйнувань, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"18 ударних БПЛА та керовану авіаційну ракету знищили сьогодні захисники неба. ППО працювала і на Кіровоградщині. Попередньо - без постраждалих і руйнувань", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Раніше з посиланням на Повітряні сили ЗСУ повідомлялося, що українська протиповітряна оборона за ніч знищила 18 із 23 ударних безпілотників, якими РФ атакувала щонайменше дев’ять областей України.