Події

09:50 04.12.2023

Сили ППО вночі працювали над Кіровоградщиною: без постраждалих і руйнувань

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Сили ППО вночі працювали над Кіровоградщиною: без постраждалих і руйнувань

Частину безпілотників, які атакували Україну минулої ночі, було збито над Кіровоградською областю - обійшлося без потерпілих і руйнувань, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"18 ударних БПЛА та керовану авіаційну ракету знищили сьогодні захисники неба. ППО працювала і на Кіровоградщині. Попередньо - без постраждалих і руйнувань", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Раніше з посиланням на Повітряні сили ЗСУ повідомлялося, що українська протиповітряна оборона за ніч знищила 18 із 23 ударних безпілотників, якими РФ атакувала щонайменше дев’ять областей України.

 

Теги: #ппо #кіровоградська_обл

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