Події

09:08 04.12.2023

Через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - на Донеччині

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Через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - на Донеччині

За минулий день, 3 грудня, через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - у Донецькій області, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у понеділок уранці.

"За 3 грудня росіяни вбили одного жителя Донеччини - в селі Костянтинівка", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, ще три людини в області за добу дістали поранень.

Загальну кількість жертв в області з початку повномасштабної війни зазначено без урахування Маріуполя і Волновахи.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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