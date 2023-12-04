Через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - на Донеччині

За минулий день, 3 грудня, через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - у Донецькій області, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у понеділок уранці.

"За 3 грудня росіяни вбили одного жителя Донеччини - в селі Костянтинівка", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, ще три людини в області за добу дістали поранень.

Загальну кількість жертв в області з початку повномасштабної війни зазначено без урахування Маріуполя і Волновахи.