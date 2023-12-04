Ворог почав атакувати Україну "шахедами"

Повітряні сили інформують, що російські окупаційні війська розпочали свої атаки по ряду областей України.

Зокрема, 1 група "Шахедів" на півдні Вінницької області – курсом на захід. Друга група на півночі Миколаївщини рухається північ.

Окрім того, група БПЛА знаходиться на Дніпропетровщині поблизу Павлограда. Також ворожі БПЛА у Херсонській та Черкаській області, а на півдні – активність ворожої тактичної авіації, загроза застосування авіаційного озброєння.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте у укриттях!", - закликали у повітряному відомстві.

Пізніше Повітряні сили повідомили про "шахеди" на кордоні Дніпропетровської та Харківської областей, а також Черкаської, Вінницької та Київської областей, що рухаються на північний захід.