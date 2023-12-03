Події

22:35 03.12.2023

Бої на півдні Гази будуть такими ж потужними, як і на півночі

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Ізраїльські військові починають діяти на півдні Сектору Газа, тоді як наземні операції продовжуються у північній частині, заявив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві, передає The Times of Israel.

"Вчора і сьогодні ми вбивали командирів батальйонів, командирів рот і багатьох бойовиків ХАМАС. А вчора вранці ми почали те саме на півдні сектора Гази. Це буде не менш потужна операція, ніж операції у північній частині Гази. Вона принесе не менші результати", - Заявив він.

За словами Халеві, командири ХАМАС зустрічатимуть ЦАХАЛ усюди.

"У нас є можливості зробити це ретельно, і так само, як ми зробили це потужно і ретельно на півночі Сектору Газа. Ми робимо це зараз на півдні Сектору Газа, і ми також продовжуємо поглиблювати досягнення на півночі Сектору Газа", - додав він. 

Теги: #україна #ізраїль #газа #бої

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