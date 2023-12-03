Українська авіація завдала ударів у вісім місць скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, два - по зенітно-ракетних комплексах і два - по складах боєприпасів противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, підрозділи ракетних військ завдали ураження по ворожій важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир" окупантів.

Також, силами і засобами протиповітряної оборони України в ніч на неділю було знищено десять із 12 випущених ворогом ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131, ідеться у зведенні.