Події

19:14 03.12.2023

На Одещині через негоду постраждало понад три тис. ліній електропередачі

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На Одещині через негоду постраждало понад три тис. ліній електропередачі

Унаслідок снігового буревію, що обрушився на Одеську область протягом тижня, постраждали понад 3 тис. ліній електропередачі, без електроенергії залишилося понад пів мільйона людей у 883 населених пунктах, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Найбільше постраждала енергетична інфраструктура області. За весь період негоди з ладу вийшли 3104 повітряних ліній електропередачі, без світла було понад півмільйона родин у 883 населених пунктах", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, наразі свою роботу розгорнули понад 360 пунктів незламності, які забезпечували можливість відігрітися, зарядити гаджети, випити чаю. Безперебійно працювала критична інфраструктура.

Також, за словами Кіпера, зі "снігових пасток" визволено близько 2500 осіб.

Він додав, що рятувальники, поліцейські, комунальники, військові та всі суміжні служби цілодобово працювали над тим, щоб якомога швидше надавати людям допомогу.

"Я дякую всім, хто допомагав боротися з негодою. Ви дійсно робили все можливе і неможливе. Я також дякую нашим людям за терпіння і взаємодопомогу. Наша сила в нашій єдності - і в такі моменти вона відчувається найбільше", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #негода #енергопостачання #одеська_область

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