У результаті обстрілів окупантами Херсона кількість убитих зросла до двох, поранених - до сімох осіб

Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляє, що станом на вечір неділі внаслідок обстрілу російських окупантів Херсона вбито двох, поранено сімох мирних жителів.

"Дотепер у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ загинули двоє і дістали поранення семеро осіб", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, усіх травмованих наразі госпіталізовано. Їм надають медичну допомогу.

Також у своєму телеграмі він оприлюднив відео, на якому показано наслідки сьогоднішньої ворожої атаки на багатоповерхівку в Херсоні.

Своєю чергою пресслужба Офісу генерального прокурора України повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом масованого обстрілу ворогом Херсона та вбивства жінки.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 3 грудня близько 15:30 зі ствольної артилерії військові РФ масовано обстріляли місто Херсон, унаслідок чого загинула жінка, яка перебувала на вулиці.

У прокуратурі повідомили, що їм відомо про чотирьох городян, які дістали поранення. Дані уточнюються.

Раніше повідомлялося про одну жертву і трьох поранених.