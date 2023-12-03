Події

13:38 03.12.2023

Польща має намір передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab

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Польща має намір передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab

Польща вже передала Україні 18 самохідних гаубиць Krab, готується до передання ще 56, повідомило агентство PAP.

"AHS Krab - самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. Польща передала Україні з резервів Війська Польського 18 таких машин", - ідеться в повідомленні агентства.

Там нагадали, що між Києвом і Варшавою також "підписано контракт на виробництво і передання 56 Krab".

Повідомляється, що Польща з початку військових дій РФ проти України також передала ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. Готуються поставки самохідних мінометних систем Rak, бойових машин піхоти Rosomak (у кількості 100 штук).

Теги: #україна #польща #krab

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