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12:55 03.12.2023

Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

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Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

Російські окупанти збільшили активність піхоти в операційній зоні ОСУВ "Таврія", за добу відбулося 55 бойових зіткнень, повідомив командувач генерал Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" активність піхоти окупантів знову збільшилася - відбулося 55 бойових зіткнень. За добу ворог втратив 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки. Близько десятка окупантів здалися в полон. Активність ворожої авіації невисока - за добу зафіксовано 5 авіаударів. Вночі ворог кидав КАБи в Донецьку область", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

Командувач ОСУВ зазначив, що українські захисники продовжують стійко тримати оборону на Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Також ЗСУ відбили 25 ворожих атак у районах Степового, Первомайського, Авдіївки, Сіверного, на південь від Тоненького та на схід від Новобахмутівки, 11 атак - у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Ворог тричі вів безуспішні штурмові дії в районах на південний схід від Вугледара та на захід від Старомайорського на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку росіяни 12 разів безуспішно намагалися відновити втрачене становище в районах південніше Работиного та на захід від Вербового.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

 

Теги: #таврійський_напрямок

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