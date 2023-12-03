Події

10:36 03.12.2023

Унаслідок обстрілу Олександрівки Чернігівської області постраждали дві людини, знищено будинок - ОК "Північ"

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Унаслідок обстрілу Олександрівки Чернігівської області постраждали дві людини, знищено будинок - ОК "Північ"

Російські окупанти здійснили обстріл Олександрівки Семенівської громади Чернігівської області, внаслідок чого постраждали 2 особи, знищено один будинок, пошкоджено два, а також об'єкт цивільної інфраструктури, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

Загалом протягом доби окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської області, зафіксовано 84 вибухи.

У Чернігівській області ворог обстріляв із міномета 120 мм Леонівку Семенівської громади (16 приходів), Клюси Сновської громади (6 приходів), Буду-Вороб'ївську Новгород-Сіверської громади (6 приходів), також із САУ було обстріляно Олександрівку Семенівської громади (37 приходів).

У Сумській області росіяни обстріляли з міномета 82 мм Середину-Буду Шосткинського району (7 приходів), з міномета 120 мм було обстріляно Уланове (6 приходів), двічі - Чернацьке (6 приходів). 

Теги: #північ #обстріли

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