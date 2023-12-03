Через російські обстріли за минулу добу в Херсонській області одна людина дістала поранення

Окупаційні війська знову обстрілювали Херсонську область, через що за минулу добу одна людина дістала поранення, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06:00 неділі.

"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 397 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина отримала поранення", - наголосив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні; електромережу в Херсоні.