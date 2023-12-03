Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували 930 окупантів, 4 танки, 11 бронемашин, 8 артсистем, 1 безпілотник, 1 крилату ракету, 24 одиниці авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 332040 (+930) осіб, танків - 5575 (+4) од, бойових броньованих машин - 10396 (+11) од, артилерійських систем - 7949 (+8) од, РСЗВ - 913 (+0) од, засоби ППО - 602 (+0) од, літаків - 323 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5995 (+1), крилаті ракети - 1569 (+1), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10432 (+22) од, спеціальна техніка - 1140 (+2)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.