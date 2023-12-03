Російська армія піддала артилерійському обстрілу Нікополь і Червоногригорівську громаду

Російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії м. Нікополь і Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пізно ввечері Нікопольщина двічі була під ворожим вогнем. Армія противника тероризувала районний центр і Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії. Наслідки обстрілів уточнюються. Головне, немає загиблих і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі в неділю.