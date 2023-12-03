Події

07:29 03.12.2023

Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

1 хв читати
Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

Погані погодні умови продовжують сповільнювати темп бойових дій України і Росії по всій лінії фронту, але не зупинили їх повністю, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут повідомляє, з посиланням на прессекретаря командування Сухопутних військ України підполковника Володимира Фітьо, що російські війська активно використовують авіацію на бахмутському напрямку, коли погода дозволяє. Фітьо додав, що погода суттєво не впливає на вогонь російської артилерії на бахмутському напрямку.

Водночас російські джерела заявили 1 грудня, що сильний вітер біля Бахмута і на заході Запорізької області не дозволив російським військам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів. Інше російське джерело заявило, що, хоча невеликий дощ дає змогу російським військам проводити повітряну розвідку біля Вербового (9 км на схід від Роботиного), брудна місцевість ускладнює просування піхоти і колісної техніки в західну Запорізьку область. Він додав, що російські війська можуть пересуватися тільки на гусеничних машинах, а українські сили продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови на заході Запорізької області.

За даними аналітиків, представник окупаційної служби Запорізької області Володимир Рогов 2 грудня поширив кадри, на яких видно брудні дороги на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове на заході Запорізької області, і заявив, що ці умови практично знерухомили українську колісну техніку, змусивши українські війська проводити атаки лише піхотою.

 

 

 

Теги: #погода #фронт #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 03.12.2023
ЗС України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області

ЗС України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області

19:58 02.12.2023
У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

10:27 02.12.2023
Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

09:26 02.12.2023
У Києві протягом дня буде сильний туман - Укргідрометцентр

У Києві протягом дня буде сильний туман - Укргідрометцентр

07:10 02.12.2023
ЗС України продовжують утримувати лівобережжя Херсонської області та витісняють окупантів біля Бахмута

ЗС України продовжують утримувати лівобережжя Херсонської області та витісняють окупантів біля Бахмута

13:15 01.12.2023
У більшості областей України на вихідних очікуються снігопади або дощ, на заході сильний сніг, на дорогах ожеледиця

У більшості областей України на вихідних очікуються снігопади або дощ, на заході сильний сніг, на дорогах ожеледиця

10:45 01.12.2023
Українці очікують узимку покращення ситуації на фронті, але погіршення економіки - соцопитування "Рейтингу"

Українці очікують узимку покращення ситуації на фронті, але погіршення економіки - соцопитування "Рейтингу"

07:24 01.12.2023
У РФ переживають, що невдачі у війні в Україні вплинуть на майбутні вибори

У РФ переживають, що невдачі у війні в Україні вплинуть на майбутні вибори

17:38 30.11.2023
Ворог обстріляв Авдіївку з РСЗВ "Град", дещо активізувався на запорізькому напрямку

Ворог обстріляв Авдіївку з РСЗВ "Град", дещо активізувався на запорізькому напрямку

13:12 30.11.2023
Перший календарний день зими принесе в Україну мокрий сніг із переходом у дощ

Перший календарний день зими принесе в Україну мокрий сніг із переходом у дощ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Уночі українська ППО ліквідувала 10 із 12 "Шахедів", які атакували Україну

Глава Пентагону: Вирішальне десятиліття, що визначає майбутнє безпеки в Європі та світі

СтратКом ЗС України підтверджує розстріл двох українських військовополонених

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

ОСТАННЄ

Пункт пропуску "Смільниця" та місце пропуску поза ПП "Нижанковичі" призупинили роботу – Держприкордонслужба

У Львівській області знеструмлено 395 населених пунктів

Армія РФ за добу завдала 86 ударів по населених пунктах Запорізької області

У Києві працює 312 одиниць техніки

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

Через російські обстріли за минулу добу в Херсонській області одна людина дістала поранення

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Окупанти за минулу добу 16 разів обстрілювали Херсон

Землетрус силою 7,4 бала стався на Філіппінах

Російська армія піддала артилерійському обстрілу Нікополь і Червоногригорівську громаду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА