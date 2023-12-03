Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

Погані погодні умови продовжують сповільнювати темп бойових дій України і Росії по всій лінії фронту, але не зупинили їх повністю, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут повідомляє, з посиланням на прессекретаря командування Сухопутних військ України підполковника Володимира Фітьо, що російські війська активно використовують авіацію на бахмутському напрямку, коли погода дозволяє. Фітьо додав, що погода суттєво не впливає на вогонь російської артилерії на бахмутському напрямку.

Водночас російські джерела заявили 1 грудня, що сильний вітер біля Бахмута і на заході Запорізької області не дозволив російським військам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів. Інше російське джерело заявило, що, хоча невеликий дощ дає змогу російським військам проводити повітряну розвідку біля Вербового (9 км на схід від Роботиного), брудна місцевість ускладнює просування піхоти і колісної техніки в західну Запорізьку область. Він додав, що російські війська можуть пересуватися тільки на гусеничних машинах, а українські сили продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови на заході Запорізької області.

За даними аналітиків, представник окупаційної служби Запорізької області Володимир Рогов 2 грудня поширив кадри, на яких видно брудні дороги на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове на заході Запорізької області, і заявив, що ці умови практично знерухомили українську колісну техніку, змусивши українські війська проводити атаки лише піхотою.