Події

07:22 03.12.2023

Уночі українська ППО ліквідувала 10 із 12 "Шахедів", які атакували Україну

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Уночі українська ППО ліквідувала 10 із 12 "Шахедів", які атакували Україну

Уночі українська ППО збила десять із дванадцяти "Шахедів", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України в неділю вранці.

"У ніч на 3 грудня 2023 року противник атакував 12-ма ударними БПЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ і керованою авіаційною ракетою Х-59 - із повітряного простору Бєлгородської народної республіки", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що ударні БПЛА атакували в кілька хвиль, заходили з окупованої Херсонщини в Миколаївську область.

"Саме в Миколаївській області, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "шахедів" були знищені протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті неподалік Старокостянтинова на Хмельниччині", - уточнюється в повідомленні.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

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