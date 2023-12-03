Події

07:12 03.12.2023

Глава Пентагону: Вирішальне десятиліття, що визначає майбутнє безпеки в Європі та світі

3 хв читати
Глава Пентагону: Вирішальне десятиліття, що визначає майбутнє безпеки в Європі та світі

У боротьбі між тими, хто бореться за захист демократії, і тими, хто схильний до імперської агресії, Сполучені Штати підтримують сили свободи, заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ у своєму виступі на Рейганівському форумі національної оборони, повідомляє сайт Міністерства оборони США в неділю.

"Зараз, як сказав президент Байден, ми переживаємо "вирішальне десятиліття". І ці наступні кілька років визначать умови нашої конкуренції з Китайською Народною Республікою. І вони визначатимуть майбутнє безпеки в Європі. І вони визначать, чи успадкують наші діти й онуки відкритий світ правил і прав, чи їм доведеться зіткнутися з натхненними автократами, які прагнуть домінувати за допомогою сили і страху", - сказав Остін у своєму виступі.

"Давайте прояснимо, що ми бачили в Україні. Росію не провокували. Росії нічого не загрожувало. Росія не зазнала нападу. Замість цього одна людина обрала війну. І війна Путіна не є результатом розширення НАТО. Це причина розширення НАТО. І тепер, через прагнення Кремля до зниклої імперії, Європа стикається з найгіршою кризою безпеки з часів закінчення Другої світової війни", - заявив Остін.

Так само міністр оборони обґрунтував причини, через які виникла Контрактна група з оборони України, що налічує вже близько 50 членів, для надання Україні засобів для самозахисту.

"Член Ради Безпеки ООН - дозвольте мені сказати це ще раз - член Ради Безпеки ООН веде війну, щоб позбавити демократії понад 43 мільйони людей. З навмисною жорстокістю Росія ставить під приціл мирних громадян і цивільні цілі. Російські сили вбили тисячі українських громадян, і ще мільйони втекли. Внаслідок російських атак загинули діти, зруйновані школи та лікарні. Тому сусіди Росії дивляться на її імперську агресію зі зростаючою тривогою. Обрана Путіним війна дала всім на Землі можливість побачити світ тиранії і заворушень, у якому ніхто не хотів би жити. Напад Росії на свого мирного сусіда показав кожній країні на Землі небезпеку заворушень", наголосив міністр.

Так само Остін зазначив, що "Ми не будемо втягнуті у війну Путіна. Але ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі за захист своїх громадян і свого суверенітету... І ми підтримуватимемо право України на самооборону стільки, скільки буде потрібно".

Так само міністр акцентував увагу на стратегії американського стримування, на якій базується стратегія національної оборони США, зазначивши, що "в нашому недосконалому світі стримування досягається силою".

"Зараз не час обмежувати наші ресурси або нашу рішучість. Щоб зустріти цей момент, нам знадобиться допомога Конгресу, промисловості та багатьох інших країн. І я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до нас у виконанні цього великого завдання... Тож дозвольте мені закликати Конгрес вчасно ухвалити асигнування, щоб ми могли отримати можливості для подальшого зміцнення нашого стримування", заявив Остін.

 

 

 

Теги: #сша #безпека #світ #промова #остін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 03.12.2023
Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо трьох сторонніх компаній, причетних до транспортування російської сирої нафти

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо трьох сторонніх компаній, причетних до транспортування російської сирої нафти

05:26 02.12.2023
Apple і Paramount обговорюють створення пакетної підписки на свої стримінгові сервіси

Apple і Paramount обговорюють створення пакетної підписки на свої стримінгові сервіси

21:14 01.12.2023
Ізраїль після операції в Газі має намір створити буферну зону в анклаві

Ізраїль після операції в Газі має намір створити буферну зону в анклаві

20:55 01.12.2023
Лідерам низки країн доведеться ухвалювати важкі рішення щодо повоєнного статусу Сектора Гази

Лідерам низки країн доведеться ухвалювати важкі рішення щодо повоєнного статусу Сектора Гази

14:57 01.12.2023
США передали Україні два потужні автотрансформатори - "Укренерго"

США передали Україні два потужні автотрансформатори - "Укренерго"

10:56 01.12.2023
Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі й президентські вибори у США вплинуть на подальшу підтримку України

Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі й президентські вибори у США вплинуть на подальшу підтримку України

03:13 01.12.2023
Для збереження енергетичної інфраструктури України США працюють у трьох напрямках

Для збереження енергетичної інфраструктури України США працюють у трьох напрямках

06:20 30.11.2023
У віці 100 років помер Генрі Кіссінджер

У віці 100 років помер Генрі Кіссінджер

19:10 29.11.2023
Нардепи переконують американських виборців у необхідності допомоги Україні - Чернєв

Нардепи переконують американських виборців у необхідності допомоги Україні - Чернєв

14:08 29.11.2023
Блінкен сподівається, що Конгрес США найближчими тижнями схвалить запит Байдена на додаткове фінансування, зокрема для України

Блінкен сподівається, що Конгрес США найближчими тижнями схвалить запит Байдена на додаткове фінансування, зокрема для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Уночі українська ППО ліквідувала 10 із 12 "Шахедів", які атакували Україну

СтратКом ЗС України підтверджує розстріл двох українських військовополонених

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

ОСТАННЄ

Пункт пропуску "Смільниця" та місце пропуску поза ПП "Нижанковичі" призупинили роботу – Держприкордонслужба

У Львівській області знеструмлено 395 населених пунктів

Армія РФ за добу завдала 86 ударів по населених пунктах Запорізької області

У Києві працює 312 одиниць техніки

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

Через російські обстріли за минулу добу в Херсонській області одна людина дістала поранення

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Окупанти за минулу добу 16 разів обстрілювали Херсон

Землетрус силою 7,4 бала стався на Філіппінах

Російська армія піддала артилерійському обстрілу Нікополь і Червоногригорівську громаду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА