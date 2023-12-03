Глава Пентагону: Вирішальне десятиліття, що визначає майбутнє безпеки в Європі та світі

У боротьбі між тими, хто бореться за захист демократії, і тими, хто схильний до імперської агресії, Сполучені Штати підтримують сили свободи, заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ у своєму виступі на Рейганівському форумі національної оборони, повідомляє сайт Міністерства оборони США в неділю.

"Зараз, як сказав президент Байден, ми переживаємо "вирішальне десятиліття". І ці наступні кілька років визначать умови нашої конкуренції з Китайською Народною Республікою. І вони визначатимуть майбутнє безпеки в Європі. І вони визначать, чи успадкують наші діти й онуки відкритий світ правил і прав, чи їм доведеться зіткнутися з натхненними автократами, які прагнуть домінувати за допомогою сили і страху", - сказав Остін у своєму виступі.

"Давайте прояснимо, що ми бачили в Україні. Росію не провокували. Росії нічого не загрожувало. Росія не зазнала нападу. Замість цього одна людина обрала війну. І війна Путіна не є результатом розширення НАТО. Це причина розширення НАТО. І тепер, через прагнення Кремля до зниклої імперії, Європа стикається з найгіршою кризою безпеки з часів закінчення Другої світової війни", - заявив Остін.

Так само міністр оборони обґрунтував причини, через які виникла Контрактна група з оборони України, що налічує вже близько 50 членів, для надання Україні засобів для самозахисту.

"Член Ради Безпеки ООН - дозвольте мені сказати це ще раз - член Ради Безпеки ООН веде війну, щоб позбавити демократії понад 43 мільйони людей. З навмисною жорстокістю Росія ставить під приціл мирних громадян і цивільні цілі. Російські сили вбили тисячі українських громадян, і ще мільйони втекли. Внаслідок російських атак загинули діти, зруйновані школи та лікарні. Тому сусіди Росії дивляться на її імперську агресію зі зростаючою тривогою. Обрана Путіним війна дала всім на Землі можливість побачити світ тиранії і заворушень, у якому ніхто не хотів би жити. Напад Росії на свого мирного сусіда показав кожній країні на Землі небезпеку заворушень", наголосив міністр.

Так само Остін зазначив, що "Ми не будемо втягнуті у війну Путіна. Але ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі за захист своїх громадян і свого суверенітету... І ми підтримуватимемо право України на самооборону стільки, скільки буде потрібно".

Так само міністр акцентував увагу на стратегії американського стримування, на якій базується стратегія національної оборони США, зазначивши, що "в нашому недосконалому світі стримування досягається силою".

"Зараз не час обмежувати наші ресурси або нашу рішучість. Щоб зустріти цей момент, нам знадобиться допомога Конгресу, промисловості та багатьох інших країн. І я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до нас у виконанні цього великого завдання... Тож дозвольте мені закликати Конгрес вчасно ухвалити асигнування, щоб ми могли отримати можливості для подальшого зміцнення нашого стримування", заявив Остін.