Події

07:00 03.12.2023

3 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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3 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 648 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 648 RUSSIAN AGRESSION

3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки, Міжнародний день боротьби проти пестицидів.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Софонія.

Міжнародний день боротьби проти пестицидів

3 грудня населення планети відзначає Міжнародний день боротьби з пестицидами. Вибору цієї дати передували трагічні події. 3 грудня 1984 року на заводі з виробництва пестицидів у м. Бхопалі (Індія) сталася одна з найбільших в історії промислових катастроф - унаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті загинуло більше ніж 2000 осіб, а 20 тисяч - втратили зір.

Всесвітній день комп'ютерної графіки

Свято заснувала американська компанія Alias 1998 року. Дата святкування обрана на честь абревіатури тривимірної графіки (3D), число 3 і D - December. Ідею підтримали великі компанії, але спочатку цей день стосувався тільки 3D-аніматорів. Зараз День комп'ютерної графіки відзначається значно ширше, охоплює всіх фахівців цієї галузі.

Міжнародний день людей з інвалідністю

Міжнародний день людей з інвалідністю - встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1992 року на 47-й сесії.

Генасамблея закликала всі держави та міжнародні організації співпрацювати у проведенні цього дня, а також проводити заходи в ознаменування Міжнародного дня людей з інвалідністю з метою інтеграції інвалідів у життя суспільства.

Ще цього дня:

1910 - У Парижі продемонстрували першу неонову лампу;

1967 - Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця;

1973 - Американський "Піонер-10" став першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітера;

1976 - У Києві здано в експлуатацію Московський міст через р. Дніпро;

1979 - Референдум в Ірані схвалив проєкт конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства: запроваджено систему шаріатського судочинства, ісламську освіту, жінки тепер мали обов'язково носити чадру;

1989 - Після дводенної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем - "Холодної війни";

1989 - У місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991 - Незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини в Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні;

2002 - У провінції Шаньдун (КНР) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, у якому зберіглося понад сотню фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти;

2004 - Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року було сфальсифіковано (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК - недійсним);

2010 - Вночі міліція і спецпідрозділ "Беркут" силою демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на площі Незалежності в Києві.

Церковне свято

Пророк Софонія - один із дванадцяти малих пророків Старого Заповіту, який жив у VI столітті до н.е. в Юдейському царстві. Він належав до роду Симеона і був прямим нащадком царя Єзекії. Проповідував за часів правління царя Йосії, коли в Юдеї відбувалася релігійна реформа. Софонія закликав народ до покаяння і повернення до Ягви, Бога Ізраїлю, і попередив про прийдешній "День Господній", коли Бог судитиме всі народи за їхні гріхи. Також передбачив прихід Месії, який принесе порятунок і радість для Ізраїлю і всього світу.

Іменини: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.

Теги: #свято_сьогодні #цей_день #церковне_свято #3грудня

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