Події

20:15 02.12.2023

В Івано-Франківській області внаслідок негоди знеструмлено 55 населених пунктів

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В Івано-Франківській області внаслідок негоди знеструмлено 55 населених пунктів

В Івано-Франківській області триває ліквідація наслідків негоди, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Унаслідок негоди без електропостачання залишаються 55 населених пунктів (34 -повністю і 21 - частково). Працюють 18 аварійних бригад", - написала Оніщук у телеграм-каналі.

У селі Горішнє Залуччя Снятинської ТГ трактор, який працював на дамбі, заїхав у Черемош. Через сильну течію чоловіки не змогли самостійно вибратися з транспорту. У зв'язку з цим було проведено рятувальну операцію.

Оніщук зазначила, що дороги області - у проїжджому стані. На дорогах державного та місцевого значення загалом у цілодобовому режимі працює понад 80 одиниць спецтехніки. У всіх районах тривають роботи з розчищення від снігу та підсипання доріг протиожеледною сумішшю.

У зв'язку з підйомом рівня води в гірській місцевості було пошкоджено проїзд у селі Гринява Верховинського району. На вечір рух автотранспорту там відновлено.

У неділю, 3 грудня, в області прогнозують сніг, на дорогах - ожеледицю.

 

 

 

Теги: #негода #івано_франківська #наслідки

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