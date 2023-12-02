Потоки на в'їзд/виїзд в Україну залишаються приблизно рівними третій тиждень поспіль - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України цього тижня, з 25 листопада до 1 грудня, скоротилася на 4,4% порівняно з попереднім тижнем - до 438 тис., а пропущених транспортних засобів - на 1,7%, до 116 тис.

Згідно з даними Державної прикордонної служби України, оприлюдненими у фейсбуці, потоки на в'їзд/виїзд в Україну третій тиждень поспіль залишаються приблизно рівними: перетинання на виїзд зменшилися з 232 тис. на попередньому тижні до 221 тис. на цьому, тоді як на в'їзд - із 226 тис. до 217 тис.

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами зросла з 861 до 900.

Прикордонна служба Польщі цього тижня також зафіксувала приблизно рівні потоки на в'їзд/виїзд за скорочення загального пасажиропотоку на 4,8% - до 272,2 тис.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, зменшилася зі 143,2 тис. осіб до 137,7 тис. осіб, тоді як тих, хто виїжджав у протилежному напрямку, - зі 142,6 тис. осіб до 134,5 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 1 грудня 2023 року до Польщі з України прибуло 17,45 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 15,65 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдо референдуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд на 46 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня цього року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 28 листопада оцінювали в 5,928 млн, а загалом у світі - у 6,320 млн, що на 18 тис. менше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на 7 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з попередньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, передусім, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України зокрема в Польщу в Україну Зокрема, українці кількість авто гумвантажівок, од. 01.12 33 21 29 25 16 164 30.11 33 20 28 24 17 108 29.11 29 17 28 25 16 93 28.11 27 16 28 24 17 139 27.11 28 17 32 29 16 100 26.11 33 20 37 33 17 118 25.11 38 22 35 30 17 178 24.11 35 21 30 26 17 122 23.11 33 20 28 25 16 120 22.11 32 18 29 26 16 128 21.11 29 17 29 25 16 149 20.11 29 18 33 30 16 67 19.11 36 21 39 35 19 112 18.11 38 23 38 34 18 163

Дані: Держприкордонслужба

Джерела: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

https://twitter.com/Straz_Graniczna

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413