Події

16:34 02.12.2023

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області, постраждала сім'я з дитиною - ОВА

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Російські окупанти в суботу, 2 грудня, обстріляли Семенівську громаду Чернігівської області, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Постраждала сім'я з 4-річною дитиною. Чоловік дістав осколкових поранень, йому надали допомогу в місцевій лікарні. Його дочку перевозять в обласну лікарню, де на неї чекає операція. 4-річний онук, на щастя, не постраждав", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Він уточнив, що сім'я приїхала на вихідні провідати свою родичку в прикордонне село і потрапила під ворожий вогонь, коли вийшла з дому на вулицю.

Допомогу в евакуації постраждалих надали місцеві поліцейські.

 

Теги: #обстріли #чернігівська_область

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