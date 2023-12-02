Події

10:27 02.12.2023

Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

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Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

Через сьогоднішню негоду синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях на заході України.

"2 грудня в західних областях значні сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні на сайті Укргідрометцентру в суботу.

Значний сніг і дощ, ожеледиця, налипання мокрого снігу очікуються в Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях.

 

Теги: #погода #укргідрометцентр

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