Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

Через сьогоднішню негоду синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях на заході України.

"2 грудня в західних областях значні сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні на сайті Укргідрометцентру в суботу.

Значний сніг і дощ, ожеледиця, налипання мокрого снігу очікуються в Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях.