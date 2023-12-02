Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення немає

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару керованою авіабомбою по Курилівці пошкоджено приватне домоволодіння і гараж. Під артилерійськими та мінометними обстрілами були Уди, Тернова, Вовчанськ, Варварівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти.