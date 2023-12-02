Події

07:02 02.12.2023

У Львівській області патрульні попереджають водіїв про сильні затори на кільцевій дорозі

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У Львівській області патрульні попереджають водіїв про сильні затори на кільцевій дорозі

У Львівській області ускладнено проїзд на кільцевій дорозі неподалік Малої Швейцарії, попереджає водіїв Патрульна поліція області в суботу вранці.

"Водії великогабаритних транспортних засобів закликаємо вас скористатися місцями для відстою і не їхати зараз у напрямку населених пунктів Гамаліївка, Малі Підліски, на кільцеву дорогу в районі Малої Швейцарії. Проїзд наразі дуже ускладнений", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що патрульні поліцейські допомагають учасникам дорожнього руху, які потрапили в ускладнення через погодні умови.

Дорожні служби повідомлено.

 

Теги: #дорога #затори #львівська

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