У Львівській області патрульні попереджають водіїв про сильні затори на кільцевій дорозі

У Львівській області ускладнено проїзд на кільцевій дорозі неподалік Малої Швейцарії, попереджає водіїв Патрульна поліція області в суботу вранці.

"Водії великогабаритних транспортних засобів закликаємо вас скористатися місцями для відстою і не їхати зараз у напрямку населених пунктів Гамаліївка, Малі Підліски, на кільцеву дорогу в районі Малої Швейцарії. Проїзд наразі дуже ускладнений", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що патрульні поліцейські допомагають учасникам дорожнього руху, які потрапили в ускладнення через погодні умови.

Дорожні служби повідомлено.