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02:47 02.12.2023

Парламент Чехії проголосував за продовження тимчасового захисту українським біженцям ще на рік

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Парламент Чехії проголосував за продовження тимчасового захисту українським біженцям ще на рік

 Парламент Чехії проголосував за продовження тимчасового захисту українським біженцям до кінця березня 2025 року, після цього законопроєкт розгляне Сенат, і він набуде чинності після підпису президента, повідомляє видання Ceske Noviny.

"Українські біженці, які прибули внаслідок російського військового вторгнення, ймовірно, зможуть продовжити тимчасовий захист у Чехії ще на рік, тобто до кінця березня 2025 року. Процедура продовження буде практично такою самою, як і цього року", - йдеться в публікації.

Для подальшого продовження тимчасового захисту, згідно з проєктом, українцям спочатку доведеться зареєструватися в електронному вигляді до 15 березня наступного року.

Тимчасовий захист дає змогу біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці. Однак, передбачені певні зміни. Наприклад, українці тепер можуть жити в безкоштовному тимчасовому житлі максимум 150 днів. Виняток становлять так звані вразливі особи. А з вересня наступного року період скоротиться максимум до 90 днів без винятків.
Поправка також регулює оцінку права на фінансову підтримку для українських біженців, які мають тимчасовий захист.

Водночас міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка заявив, що понад 60% українських біженців віком від 18 до 65 років знайшли роботу в Чехії. За його даними, це - близько 123 тис. осіб, 86% з них мають трудові договори з відрахуваннями.

Теги: #україна #чехія #біженці

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