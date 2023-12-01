Події

21:38 01.12.2023

Через негоду в Івано-Франківській області на чотирьох автотрасах перекрито проїзд вантажного транспорту

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Через негоду в Івано-Франківській області на чотирьох автотрасах перекрито проїзд вантажного транспорту

Через негоду в Івано-Франківській області на чотирьох автотрасах державного значення обмежено проїзд вантажного транспорту, повідомляє Патрульна поліція України в п'ятницю ввечері.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов: сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, сильні пориви вітру до 30 м/с, повідомляє про заборону руху великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі поліції.

Уточнюється, що обмеження діє на таких автодорогах:

Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль, км 11+340 - км 33+811 (від м. Тисмениця до межі Тернопільської області).

Н-09 Мукачево - Львів, км 376+687 - км 395+332 (від м. Рогатин до кордону Львівської області).

Н-10 Стрий - Чернівці, км 16+411 - 52+280 (від м. Долина до с. Креховичі Калуського р-ну).

М-15 Одеса-Рені (на місто Бухарест).

"Орієнтовний час заборони руху 3 години. Інформацію про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково", - зазначається в повідомленні.

 

 

 

Теги: #івано_франківськ

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