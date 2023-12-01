Українці очікують узимку покращення ситуації на фронті, але погіршення економіки - соцопитування "Рейтингу"

Половина опитаних українців (51%) очікує, що ситуація в Україні взимку залишиться незмінною, ще 25% очікують узимку поліпшення, 21% - погіршення, свідчать результати загальнонаціонального опитування "Сприйняття загроз на зиму", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 листопада.

Водночас очікування щодо ситуації на фронті більш оптимістичні: у покращення вірять 46%. За песимістичними очікуваннями лідирує економіка: 34% респондентів очікують погіршення в цій сфері, 43% - не очікують жодних змін. Сфера енергетики оцінюється як така, що покращується (17%) або залишається без змін (43%).

Молодь віком 18-35 років є порівняно більш критичною в оцінці ситуації на фронті - у її покращення вірять 38%, тоді як серед старших людей віком 51+ у позитивний розвиток подій вірить 52%. Найбільше погіршення ситуації в економіці очікують кияни (49%).

Порівняльні оцінки потенційної ситуації з енергопостачанням цієї зими позитивні: опитані вважають, що ситуація буде кращою порівняно з минулим роком (41%) або ж буде такою самою, як торік (49%). Водночас серед жителів прифронтових і деокупованих територій 54% в обох категоріях вважають, що їхня ситуація з електропостачанням буде такою ж, як і торік, тоді як центрально-західні регіони мають більш оптимістичні очікування і думають, що ситуація буде кращою.

Близько 75% українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням узимку. Серед найпопулярніших заходів підготовки придбання ліхтариків і батарейок, підготовка запасів їжі, купівля акумуляторів і генераторів, а також підготовка запасів питної води - кожен із названих заходів здійснила більше ніж половина опитаних. Найінтенсивніше готувалися до проблем з енергопостачанням жителі Києва, а також люди молодого й середнього віку, більш забезпечені.

72% опитаних зазначили, що в їхньому населеному пункті є Пункт незламності. У сільській місцевості майже 40% жителів зазначили, що в їхньому населеному пункті немає Пункту незламності. Найбільше таких пунктів у Києві, а також на деокупованих і прифронтових територіях.

Більшість українців (74%) у разі відсутності електроенергії протягом тижня не планують залишати своє житло. Водночас майже чверть українців у цьому разі планують переїхати в інше місце: 11% - у межах населеного пункту, 8% - до іншого населеного пункту, 3% - у тимчасове місце проживання (школа тощо), 2% - за кордон. Найчастіше переміщення обмежується тим самим населеним пунктом, у якому респондент нині проживає. Частіше готові до переїзду жителі Києва, загалом жителі міст, більш забезпечені, молодші.

Під час дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1000 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. Статистична похибка з довірчою ймовірністю 0,95 не більше ніж 3,1%.