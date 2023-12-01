Окупанти обстріляли Середину-Буду, поранено місцевого жителя, пошкоджено 2 будинки - ОК "Північ"

Один мешканець міста Середина-Буда Шосткинського району Сумської області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Середина-Буда - 6 приходів, ймовірно, міномет 82 мм. Унаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа. Пошкоджено два житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у зведенні.

Під обстріл потрапили також села Порохонь, Прогрес і Зноб-Трубчевська Шосткинського району, Бояро-Лежачі Конотопського району Сумської області, Грем'яч і Красний Хутір Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Про руйнування в них не повідомляють. "Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - розповіли в ОК "Північ".

Загалом за добу нараховано дев’ять обстрілів (68 вибухів) із різних видів озброєння. Усі населені пункти, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ (Брянська та Курська області).

"Чернігівська область. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - 3 приходи, імовірно, міномет 120 мм; Красний Хутір - 28 приходів, імовірно, САУ і міномет 120 мм. Сумська область. Конотопський район: Бояро-Лежачі - 3 обстріли, 17 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Шосткинський район... Порохонь - 3 приходи, імовірно, міномет 120 мм; Прогрес - 8 приходів, імовірно, міномет 120 мм; Зноб-Трубчевська - 3 приходи, імовірно, міномет 120 мм", - повідомляють у зведенні.