Сили оборони знищили 18 із 25 БПЛА та одну ракету Х-59, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 1 грудня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59", - сказано в повідомленні.

У Повітряних силах повідомляють, що в ніч на 1 грудня противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" за двома напрямками: мис Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - рф. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Зазначається, що загалом ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Основний напрямок удару - південь та схід країни.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.