Події

08:06 01.12.2023

Сили оборони знищили 18 із 25 БПЛА та одну ракету Х-59

1 хв читати
Сили оборони знищили 18 із 25 БПЛА та одну ракету Х-59

Сили оборони знищили 18 із 25 БПЛА та одну ракету Х-59, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 1 грудня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59", - сказано в повідомленні.

У Повітряних силах повідомляють, що в ніч на 1 грудня противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" за двома напрямками: мис Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - рф. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Зазначається, що загалом ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Основний напрямок удару - південь та схід країни.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

 

 

 

Теги: #робота #повітряні_сили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 01.12.2023
Снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох окупантів на авдіївському напрямку

Снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох окупантів на авдіївському напрямку

19:45 25.11.2023
"Метінвест" завдяки впровадженню сучасних IT-технологій зміг від початку вторгнення заповнювати дефіцит персоналу і працевлаштувати понад 7500 осіб

"Метінвест" завдяки впровадженню сучасних IT-технологій зміг від початку вторгнення заповнювати дефіцит персоналу і працевлаштувати понад 7500 осіб

19:28 23.11.2023
"ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір у 2024 р. досягти беззбитковості й без фіндопомоги з боку материнської компанії - СЕО

"ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір у 2024 р. досягти беззбитковості й без фіндопомоги з боку материнської компанії - СЕО

12:23 21.11.2023
41% шукачів роботи під час війни не можуть знайти роботу з гідною оплатою - дослідження

41% шукачів роботи під час війни не можуть знайти роботу з гідною оплатою - дослідження

13:03 20.11.2023
Пункт пропуску "Шегині" відновив роботу

Пункт пропуску "Шегині" відновив роботу

22:41 04.11.2023
Повітряні сили ЗСУ, можливо, потопили носій крилатих ракет "Калібр" у Керчі - Олещук

Повітряні сили ЗСУ, можливо, потопили носій крилатих ракет "Калібр" у Керчі - Олещук

19:29 01.11.2023
Магазини H&M відновлять роботу в Україні в листопаді

Магазини H&M відновлять роботу в Україні в листопаді

15:10 01.11.2023
Стійкі до короткочасних відключень е/е 70% мобільної та фіксованої мереж "Київстар"

Стійкі до короткочасних відключень е/е 70% мобільної та фіксованої мереж "Київстар"

18:56 12.10.2023
ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" відновило роботу і має намір змінити назву

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" відновило роботу і має намір змінити назву

20:03 02.10.2023
SkyUp Airlines оформила дозволи на виконання польотів у Канаді

SkyUp Airlines оформила дозволи на виконання польотів у Канаді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України - СБУ

СБУ знову підірвала поїзд із паливом у Бурятії - джерело

Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі й президентські вибори у США вплинуть на подальшу підтримку України

Зеленський: Війна з Росією переходить у нову фазу з настанням зими

ЗС України за добу ліквідували 1280 окупантів

ОСТАННЄ

У Держприкордонслужбі є підтвердження, що відрядження Порошенка за кордон скасовано

Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України - СБУ

Міноборони повідомило про спрощення процесів проходження ВЛК військовослужбовцями

Байден запалив різдвяну ялинку у Вашингтоні

Петиція із закликом встановити в київських маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала потрібну кількість голосів

СБУ знову підірвала поїзд із паливом у Бурятії - джерело

Через негоду знеструмленими залишаються 66 населених пунктів - "Укренерго"

"Епіцентр" запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни

Порошенко повідомив, що його не випустили у відрядження за кордон

Кредити та ліцензії на виробництво американської зброї допоможуть Україні переломити хід війни - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА