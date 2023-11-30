У Міноборони названо пріоритетами на 2024 рік посилення ППО і розвиток ОПК в Україні

Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості України у 2024 році збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки, повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства в четвер увечері.

При цьому головна увага приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони (ППО): від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю понад 100 км, зокрема, зенітно-ракетних комплексів "Корал".

"Крім того, у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 млрд грн виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", - повідомив в ефірі Національного телемарафону заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

У Міноборони наголосили, що посилення протиповітряного щита держави та розвиток українського оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для відомства.