У Київській області голову ОТГ судитимуть за закупівлю неякісної військової форми для добровольчого формування

Детективи ТУ Бюро економічної безпеки в Київській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови ОТГ за фактом зловживання службовим становищем.

"Слідством встановлено, що наприкінці 2022 року ОТГ закупила декілька сотень комплектів зимової військової форми для добровольчого формування територіальної громади на Київщині. Надалі детективи з’ясували, що поставлені підприємством куртки, штани, кофти і шапки неякісні та не відповідають умовам договору й тендерній документації. Голова ОТГ, знаючи про це та діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, прийняв одяг, підписав видаткові накладні та незаконно перерахував з місцевого бюджету майже 2,5 млн грн", - повідомляє пресслужба БЕБ.

Висновки експертів також підтвердили, що поставлена військова форма не відповідала встановленим стандартам і не могла використовуватися за призначенням.

Таким чином місцевому бюджету було завдано збитків майже на 2,5 млн грн.

Під час досудового розслідування накладено арешт на майно підозрюваного в сумі майже 5 млн грн.

Наразі місцевому чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), а обвинувальний акт скеровано до суду.