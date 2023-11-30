Зеленський - Шольцу: Важливо забезпечити єдність усередині ЄС щодо схвалення переговорів про членство України та виділення EUR50 млрд допомоги

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зокрема, він подякував канцлеру за новий оборонний пакет і багаторічну програму фінансової допомоги.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю... Вдячний за потужний "зимовий" оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги. Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини. Дуже ціную те, що всі наші домовленості виконуються", - написав президент у телеграмі.

Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою. "Розповів про ранкові відвідини Куп'янська, а також Херсона, Миколаєва та Одеси напередодні", - повідомив Зеленський.

"Також розповів про ситуацію в Чорному морі, функціонування "зернового коридору" та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства", - додав він.

Зеленський подякував німецькій стороні за участь в імплементації Формули миру, зокрема, за участь радника у зустрічі на Мальті та готовність узяти участь у наступній зустрічі.

"Наголосив на важливості забезпечення єдності всередині Європейського Союзу щодо схвалення переговорів про приєднання України та виділення 50 млдр євро допомоги на наступні роки", - зазначив український лідер.