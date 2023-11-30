Зеленський відвідав передовий командний пункт захисників Куп'янська та нагородив воїнів

Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідав передовий командний пункт захисників Куп'янська і нагородив місцевих військовослужбовців ЗСУ.

"Передовий командний пункт захисників Куп'янська. Честь - відвідати та нагородити воїнів. Бійці на куп'янському напрямку захищають мирне життя українців - людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.