Росіяни обстріляли Херсонщину, чотирьох людиней поранено - Офіс генпрокурора

Російські окупанти вночі у четвер, 30 листопада, завдали авіаудару по Дар'ївській громаді Херсонської області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, в ніч проти 30 листопада 2023 року російські війська, ймовірно керованими авіабомбами, атакували село Дар'ївка Херсонського району. У стані середньої тяжкості до лікарні госпіталізовано 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Ще двом місцевим жінкам, 75 та 66 років, медики надали допомогу на місці", - зазначено в повідомленні.

Крім того, пошкоджено житлові будинки, місцевий навчальний заклад і лікарню.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями задокументували наслідки чергового обстрілу. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).