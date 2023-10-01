Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду

Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування, спрямований на запобігання призупиненню роботи уряду, повідомляє BBC.

До нього входять фонди допомоги на випадок стихійних лих, але немає допомоги США Україні.

Резолюцію про продовження терміну на 45 днів запропонував спікер Палати представників Кевін Маккарті після демаршу консервативних республіканців, які контролюють палату.

Законопроєкт має схвалити верхня палата Конгресу - Сенат, перш ніж його підпише президент.