Триває ліквідація наслідків нічного удару РФ по Умані

У Черкаській області триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об’єкту в Умані, повідомило МВС у неділю.

“На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів”, - ідеться в повідомленні.

Зі свого боку Головне управління Нацполіції Черкаської області повідомило, що внаслідок нічної атаки ворожими безпілотниками зафіксовано влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.

“У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалося зерно”, - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина, її доправили до лікарні.