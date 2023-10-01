Події

12:01 01.10.2023

Триває ліквідація наслідків нічного удару РФ по Умані

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Триває ліквідація наслідків нічного удару РФ по Умані

У Черкаській області триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об’єкту в Умані, повідомило МВС у  неділю.

“На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів”, - ідеться в повідомленні.

Зі свого боку Головне управління Нацполіції Черкаської області повідомило, що внаслідок нічної атаки ворожими безпілотниками зафіксовано влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.

“У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалося зерно”, - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина, її доправили до лікарні.

 

Теги: #умань #атака #наслідки

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