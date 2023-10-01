Делегація МВФ на чолі з заступником директора Європейського департаменту прибула в Україну

Команда Міжнародного валютного фонду на чолі з заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан розпочинає в неділю зустрічі в Києві з представниками влади України та іншими ключовими партнерами, ідеться в повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

“Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ”, - зазначив Степанян.

Як повідомлялося, місія МВФ з 25 вересня розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.