Події

08:48 01.10.2023

Ворог уночі завдав ракетного удару по Харкову, виникла пожежа

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Ворог уночі завдав ракетного удару по Харкову, виникла пожежа

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Харкову в ніч на неділю, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано "прильоти" трьох ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів з артилерії, мінометів та іншого озброєння зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 господарські будівлі, паркан і сарай, сталася пожежа. У с. Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок і господарські будівлі. У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп'янського району через обстріли горіла суха трава в полі. Синєгубов повідомив також, що близько 11:15 у лісі поруч із с. Оскіл Богодухівського району місцевий житель 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Чоловіка госпіталізовано з пораненням у стані середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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