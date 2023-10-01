Переможцем парламентських виборів у Словаччині стала партія "Прогресивна Словаччина" – екзит-пол

У суботу ввечері було опубліковано дані ексклюзивного екзит-полу парламентських виборів у Словаччині, проведеному агентством FOCUS для TV Markíza, повідомляє сайт tvnoviny.sk.

Згідно з екзит-полом, партія "Прогресивна Словаччина" (PS) перемогла на виборах, набравши 23,5 відсотка голосів. Таким чином, підтвердилася тенденція останніх передвиборчих опитувань, які показали зростання прогресивної партії. Партія "Курс - соціальна демократія" (SMER-SD) посіла друге місце з 21,9 відсотка. Третє місце посіла партія "Голос – соціальна демократія" (Hlas-SD), яка набрала понад 12 відсотків підтримки виборців.

Коаліція партій "Звичайні люди", "Християнський Союз" та "Для народу" (OĽaNO) також пройшла до парламенту, набравши вісім відсотків, подолавши необхідний для проходження до Народної Ради 7-відсотковий бар'єр.

Також мають отримати парламентські мандати партії, які отримали понад 5 відсотків голосів виборців. До таких відносяться "Свобода і Солідарність" (SaS) з 6,4 відсотками, "Республіка" з 6 відсотками та "Християнсько-демократичний рух" (KDH), яка набрала 5,3 відсотка.

"Словацька національна партія", яка отримувала у передвиборчих опитуваннях понад 5 відсотків, за результатами екзит-полу, межа не подолала (4,4%). Угорський Альянс також залишився поза Народною Радою з майже таким самим результатом (4,3%). "Демократи" отримали 3 відсотки, "Ми – сім'я" набрали 2,3 відсотка голосів.

Щодо розподілу місць у парламенті, то партії розділили б їх у такий спосіб: PS – 42, SMER-SD – 40, Hlas-SD – 22, коаліція OĽaNO – 14, СіС – 11, Республіка – 11 та ХДР – 10 мандатів.

Урядову коаліцію, ймовірно, нелегко сформуватиме. Так зване прозахідні партії могли б сформувати більшість, але дуже вузьку. ПС, коаліція OĽaNO, SaS та KDH отримає 77 місць. Інші варіанти дуже ускладнені політичними протиріччями між можливими учасниками.