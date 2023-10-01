Події

01:56 01.10.2023

Переможцем парламентських виборів у Словаччині стала партія "Прогресивна Словаччина" – екзит-пол

2 хв читати
Переможцем парламентських виборів у Словаччині стала партія "Прогресивна Словаччина" – екзит-пол

У суботу ввечері було опубліковано дані ексклюзивного екзит-полу парламентських виборів у Словаччині, проведеному агентством FOCUS для TV Markíza, повідомляє сайт tvnoviny.sk.

Згідно з екзит-полом, партія "Прогресивна Словаччина" (PS) перемогла на виборах, набравши 23,5 відсотка голосів. Таким чином, підтвердилася тенденція останніх передвиборчих опитувань, які показали зростання прогресивної партії. Партія "Курс - соціальна демократія" (SMER-SD) посіла друге місце з 21,9 відсотка. Третє місце посіла партія "Голос – соціальна демократія" (Hlas-SD), яка набрала понад 12 відсотків підтримки виборців.

Коаліція партій "Звичайні люди", "Християнський Союз" та "Для народу" (OĽaNO) також пройшла до парламенту, набравши вісім відсотків, подолавши необхідний для проходження до Народної Ради 7-відсотковий бар'єр.

Також мають отримати парламентські мандати партії, які отримали понад 5 відсотків голосів виборців. До таких відносяться "Свобода і Солідарність" (SaS) з 6,4 відсотками, "Республіка" з 6 відсотками та "Християнсько-демократичний рух" (KDH), яка набрала 5,3 відсотка.

"Словацька національна партія", яка отримувала у передвиборчих опитуваннях понад 5 відсотків, за результатами екзит-полу, межа не подолала (4,4%). Угорський Альянс також залишився поза Народною Радою з майже таким самим результатом (4,3%). "Демократи" отримали 3 відсотки, "Ми – сім'я" набрали 2,3 відсотка голосів.

Щодо розподілу місць у парламенті, то партії розділили б їх у такий спосіб: PS – 42, SMER-SD – 40, Hlas-SD – 22, коаліція OĽaNO – 14, СіС – 11, Республіка – 11 та ХДР – 10 мандатів.

Урядову коаліцію, ймовірно, нелегко сформуватиме. Так зване прозахідні партії могли б сформувати більшість, але дуже вузьку. ПС, коаліція OĽaNO, SaS та KDH отримає 77 місць. Інші варіанти дуже ускладнені політичними протиріччями між можливими учасниками.

Теги: #вибори #екзитпол #словакія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 30.09.2023
У Словаччині проходять дострокові вибори до парламенту

У Словаччині проходять дострокові вибори до парламенту

19:23 29.09.2023
Єрмак: Ні США, ні будь-яка інша країна не тисне на Україну в питанні проведення виборів

Єрмак: Ні США, ні будь-яка інша країна не тисне на Україну в питанні проведення виборів

11:15 28.09.2023
Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

18:08 26.09.2023
Провести вільні вибори під час війни неможливо - Кондратюк

Провести вільні вибори під час війни неможливо - Кондратюк

16:02 18.09.2023
Понад 100 громадських організацій закликають не проводити вибори під час війни - "Опора"

Понад 100 громадських організацій закликають не проводити вибори під час війни - "Опора"

16:54 15.09.2023
У держбюджеті-2024 коштів на вибори не передбачено - Шмигаль

У держбюджеті-2024 коштів на вибори не передбачено - Шмигаль

14:44 11.09.2023
ЄС не визнає результатів незаконних виборів, які РФ провела в окупованих районах України, - представництво

ЄС не визнає результатів незаконних виборів, які РФ провела в окупованих районах України, - представництво

20:21 09.09.2023
МЗС України засуджує проведення "президентських виборів" на території Карабаху в Азербайджані

МЗС України засуджує проведення "президентських виборів" на території Карабаху в Азербайджані

16:35 08.09.2023
Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

05:28 08.09.2023
США відреагували на псевдовибори на окупованих Росією територіях України

США відреагували на псевдовибори на окупованих Росією територіях України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасове фінансування уряду

Зеленський закликав у неділю о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць

Форум оборонних індустрій відкрив новий етап розвитку оборонної промисловості

Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до дев’яти людей, серед них двоє дітей

ГУР провело операцію "Бариня": лейтенант Алфьоров перейшов на бік України

ОСТАННЄ

Білий дім запевняє Україну у безперервності допомоги - Bloomberg

Румунія не зіграє жодного матчу зі збірними Росії – FRF

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 248 окупантів та 20 одиниць військової техніки противника – командувач ОСУВ "Таврія"

Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасове фінансування уряду

Наслідки прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області ліквідовано

Окупанти обстріляли населені пункти в Донецькій області, є постраждалі

Зеленський закликав у неділю о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць

Форум оборонних індустрій відкрив новий етап розвитку оборонної промисловості

Війська агресора п'ять разів обстріляли Нікопольський район упродовж кількох днів

Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до дев’яти людей, серед них двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА